Finti annunci per case al mare, denunciati due foggiani

Un 28enne ed una 34enne della provincia di Foggia sono stati denunciati dalla Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare per truffa in concorso. L’evento risale al 13 agosto scorso. La casa vacanza fronte mare a Francavilla al Mare, pubblicizzata su Market-place di Facebook, si rilevava essere un falso annuncio. I due truffatori avevano inserito l’annuncio fasullo, inserendo foto di un immobile, a prezzo vantaggioso, incassando i soldi della caparra per poi sparire nel nulla. La vittima si accorgeva del raggiro soltanto all’arrivo davanti all’abitazione, il cui indirizzo gli veniva fornito all’atto della prenotazione. Qui constatava la presenza dei proprietari che risultavano essere ignari dell’intera vicenda. Alla famiglia truffata, oltre al danno subito, non restava che tornare indietro, non riuscendo a reperire altri analoghi alloggi a causa dell’elevata affluenza turistica nella località marina da loro gradita. I Militari del Comando Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare rintracciavano il numero di conto corrente bancario su cui erano confluiti i pagamenti che hanno permesso di individuare i responsabili.

