TERRENO – Tracce del disponibile quotidiano, la mostra a cura di Lisa Andreani

La Sala della Voliera di Palazzo Ardinghelli torna ad ospitare Suggestioni, rassegna cinematografica realizzata dal MAXXI L’Aquila, in collaborazione con L’Aquila Film Festival e con il sostegno del Comune dell’Aquila. Replicando le apprezzate esperienze degli anni scorsi, verranno proposte opere cinematografiche ispirate alle tematiche e ai contenuti della mostra TERRENO Tracce del disponibile quotidiano a cura di Lisa Andreani, ospitata nelle sale del museo.

Il programma prevede 10 appuntamenti settimanali, da domani sabato 8 febbraio a sabato 12 aprile (ore 19) con ingresso libero su prenotazione online sul sito maxxilaquila.art.

I titoli, selezionati da Federico Vittorini, direttore artistico del L’Aquila Film Festival, con il contributo di Piercesare Stagni, storico del Cinema e Presidente dell’Abruzzo Film Commission, e della curatrice Lisa Andreani, entrano in risonanza e dialogano con le opere e i manufatti esposti nelle sale del museo per le proprie atmosfere o per i contenuti proposti.

Primo appuntamento domani, sabato 8 febbraio, con Povere creature di Yorgos Lanthimos, fortunatissima pellicola del 2023 che propone l’evoluzione di Bella Baxter, una ragazza riportata in vita da un geniale scienziato non convenzionale che, impaziente di imparare e affamata della mondanità che le manca, vive un turbinio di avventure attraverso i continenti opponendosi ai pregiudizi della sua epoca.

Sabato 15 febbraio in programma Sound Of Noise con la regia di Ola Simonsson e Johannes Stjärne Nilsson, pellicola franco-svedese che mescola, con la maestria di cui solo gli scandinavi sembrano capaci, comicità e azione per raccontare la vicenda di Amadeus, poliziotto insensibile alla musica che insegue percussionisti-guerriglieri anarchici che seminano il caos con performance pubbliche provocatorie.

Terzo appuntamento (22 febbraio) con Sopra il fiume di Vanina Lappa, film del 2016 che con la mostra TERRENO condivide lo sguardo su un Sud Italia che sembra vivere in un tempo sospeso e rarefatto, ancorato a rituali più o meno antichi e popolato di tradizioni, leggende e racconti. La proiezione sarà introdotta dalla regista del film e dalla curatrice Lisa Andreani.

Il mese di marzo comincia con Made you look: una storia vera di capolavori falsi di Barry Avrich in programma per sabato 1 marzo. Anche in questo caso è forte e dichiarato il contatto con la sezione della mostra che indaga sul valore della falsificazione proponendone la visione creativa di alcuni artisti.

Prolunga la riflessione generata dall’ampia ed eterogenea selezione di materiali dedicati alla figura del vulcano, quale metafora di energie popolari e magiche ma anche estremamente minacciose la pellicola Vesuvio – ovvero: come hanno imparato a vivere in mezzo ai vulcani in programma l’8 marzo con la presenza del regista Giovanni Troilo.

Il Presidente dell’Abruzzo Film Commission, Piercesare Stagni e il regista Dino Viani introducono, invece il 15 marzo, Un paese tra le fiamme dedicato alla tradizione delle farchie nel rito di Sant’Antonio a Fara Filiorum Petri, paese di 2.000 abitanti in provincia di Chieti, che torna anche in alcuni scatti presenti in mostra.

Al “terreno” quale simbolo di tradizione e ordine sociale, si ispirano le pellicole proposte dal 22 marzo al 5 aprile: la trasformazione dei centri urbani e l’abbandono dei mestieri antichi e dei saperi tramandati sono i temi della pellicola Welcome Venice di Andrea Segre, mentre il film russo del 1930 La Terra di Aleksandr Dovzhenko tratta l’attaccamento alla terra dei padri come motore di rivolta sociale contro il sopruso. Ancora: la lotta per l’emancipazione, la libertà, il superamento dei limiti imposti da una società conservatrice e maschilista in una Casablanca, affascinante ma spietata sono invece i temi affrontati in Razzia di Nabil Ayouch.

Conclude il ciclo, sabato 12 aprile, la pellicola del 1991 Strada provinciale delle anime di Gianni Celati scrittore, traduttore e regista autore dell’espressione “disponibile quotidiano” utilizzata nel sottotitolo della mostra e fil rouge di tutto l’allestimento curato da Lisa Andreani che introduce l’appuntamento.