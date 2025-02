Lavori ultimati: riapre al pubblico l’ufficio postale di Sant’Angelo in Grotte

Poste Italiane comunica che da questa settimana l’ufficio postale di Sant’Angelo in Grotte (nel comune di Santa Maria del Molise) è nuovamente disponibile nella sua sede storica in via Vittorio Emanuele.

L’azienda ha infatti completato i lavori di ripristino e l’iter propedeutico al rientro nei locali, dichiarati inagibili a seguito di verifiche sui controsoffitti che avevano evidenziato lesioni sul solaio di copertura e il cui rifacimento è stato eseguito dal Comune di Santa Maria del Molise, proprietario dell’edificio.

La nuova sede è stata realizzata secondo il modello “Polis”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Gli interventi hanno riguardato la riqualificazione strutturale e funzionale degli interni, con il completo rifacimento di superfici e controsoffittature, servizi, impianti e cablaggi. L’organizzazione degli spazi interni, dove sono stati installati moderni arredi, garantisce una migliore accessibilità.

Grande attenzione anche per la sicurezza: l’ufficio postale di Sant’Angelo in Grotte, infatti, è dotato di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Napoli, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali, che consente di monitorare possibili intrusioni nei locali e all’occorrenza intervenire con l’attivazione dei sistemi di allarme e con la richiesta di pronto intervento delle forze dell’ordine; inoltre, il sistema antirapina “roller cash” gestisce per ogni postazione una cassaforte ad apertura temporizzata consentendo di mettere in sicurezza il contante al termine di ogni operazione a sportello.

L’ufficio postale di Sant’Angelo in Grotte, più accogliente, più sicuro e più funzionale, è dotato di uno sportello polifunzionale abilitato a tutti i servizi postali e finanziari ed è disponibile il mercoledì dalle 8.20 alle 13.45. Si ricorda che nel territorio comunale è disponibile anche l’ufficio postale di Santa Maria del Molise, operativo il lunedì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.45.

Nel periodo di chiusura per inagibilità dei locali Poste Italiane ha garantito la continuità dei servizi attraverso uno sportello dedicato collocato nell’ufficio postale di Macchiagodena.