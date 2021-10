Territorio, cultura popolare, curiosità: in uscita la collana ‘Tesori dell’Altosannio’

Un nuovo importante prodotto editoriale che porta la firma dell’ex manager agnonese Enzo Delli Quadri. E’ quello che sarà presentato sabato 16 ottobre alle ore 16,00 nel circolo ‘San Pio’ di Agnone. Si chiama ‘Tesori dell’Altosannio’ e si prefigge l’obiettivo di far conoscere, ai tanti che non lo sanno ancora, l’esteso patrimonio di tesori materiali e, soprattutto, immateriali quali cultura popolare, valori, e i personaggi dello splendido territorio dell’Almosava, acronimo di Alto Molise – Sangro – Vastese, soggetto, purtroppo, a desertificazione demografica, economica e sociale.

Il progetto si baserà sulla produzione di una collana di libri, di cui 5 già ben definiti (Il Mondo di Maria – autrice Maria Delli Quadri di Agnone), le Novelle di Esther (autrice Esther Delli Quadri di Agnone), I Canti e l’espressionismo letterario di Gustavo (autore Gustavo Tempesta di Pescopennataro), Aprendo i Cassetti (autrice Flora Delli Quadri con altri 25 cultori del nostro territorio), Le Voci dell’Altosannio (14 poeti di tutto il territorio altosannita).

Il progetto si sosterrà con l’autofinanziamento e curerà direttamente le edizioni, avvalendosi per la stampa e la distribuzione della società ‘Youcanprint’. I libri saranno inseriti nel catalogo nazionale e potranno essere acquistati, via internet o tramite gli store dei gruppi editoriali, oppure, fisicamente presso una delle 4.500 librerie convenzionate con Youcanprint.

Una primaria distribuzione dei libri, dietro contributo volontario, avverrà alla presentazione dei singoli volumi. A tale scopo, il progetto si avvarrà di associazioni e club del territorio. Ad essi saranno devoluti i contributi a fronte delle spese che essi sosterranno per la preparazione e gestione delle manifestazioni.

La prima manifestazione per la presentazione del libro di Maria Delli Quadri dunque è in programmazione per sabato 16 ottobre e sarà terrà presso il circolo ‘San Pio’, curata dal nuovo direttivo del sodalizio. Chi non potrà partecipare all’evento potrà acquistare il libro sul sito di Youcanprint copiando e cliccando sul link https://www.youcanprint.it/il-mondo-di-maria/b/0cdb8a06-9ee6-5db4-b502-876dbb5f6430. Oppure, andando suwww.youcantprint.it, cliccando su store, inserendo nell’occhiello di ricerca il titolo del libro: ‘Il Mondo Maria’. Inoltre il volumepuò essere acquistato sul sito delle grandi case editrici Mondadoristore, Feltrinelli, IBS.

Che cos’è Almosava – Sta a indicare quella terra che, intorno al corso medio-alto del Sangro, con il Verrino e l’Alto Trigno, fu il luogo di origine della nazione Sannita che per almeno cinque secoli (VI – I a.C.) ebbe il suo cuore pulsante tra Castel di Sangro, l’antica Aufidena, gli altopiani di San Pietro Avellana, Carovilli e Vastogirardi, Capracotta, Agnone, Pescopennataro e Pietrabbondante. In questo territorio venne affermandosi la parola Italia (una moneta dell’88 a.C. lo dimostra).