Concorso “Per ricordare il Milite ignoto”, primo premio alla scuola di Castiglione

La classe prima della scuola secondaria di primo grado dell’istituto scolastico di Castiglione Messer Marino ha partecipato, lo scorso anno, al concorso regionale “Per ricordare il Milite ignoto” ed è risultata vincitrice del primo premio. Ne dà notizia la dirigente Anna Paolella.

«Il concorso ha avuto quale finalità la commemorazione del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria avvenuta il 4 novembre del 1921, a tre anni esatti dalla fine della Prima Guerra Mondiale. – spiega la preside dell’istituto montano – In quella data, presso il complesso monumentale del Vittoriano a Roma, venne tumulata la salma di un soldato senza identità caduto in guerra. Il gesto aveva un significato importante, simbolico e civile, in quanto rappresentava il riconoscimento e la commemorazione per i tanti soldati che, partiti per la guerra, non erano tornati a casa vivi e il cui destino non era stato rintracciato nelle documentazioni militari. Il concorso ha consentito ai ragazzi di avvicinarsi ad una pagina della nostra Storia comprendendone il senso profondo di responsabilità civile e di sacrificio per gli ideali di democrazia e libertà».

Il giorno 12 ottobre, alle ore 10.30 presso la sede centrale dell’Istituto a Castiglione Messer Marino si terrà la cerimonia di premiazione della scuola alla presenza del Colonnello Marco Iovinelli del Comando Militare dell’Esercito Abruzzo-Molise.

Ai fini della partecipazione, secondo le attuali disposizioni normative di prevenzione e contenimento dell’emergenza epidemiologica: è necessario comunicare la propria presenza al seguente indirizzo email chic816009@istruzione.it entro le ore 11 di lunedì 11 ottobre. All’ingresso sarà obbligatorio esibire e sottoporre a verifica la propria certificazione verde e autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali.