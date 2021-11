Terza dose nell’Alto Vastese, i sindaci convocano l’assessore Verì e il direttore Asl

Salvo defezioni o impedimenti dell’ultima ora, l’assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, sarà a Castiglione Messer Marino, presso la sede del distretto sanitario di base, il prossimo 24 novembre, alle ore 15,30, per incontrare i sindaci dell’Alto Vastese in merito alla somministrazione della terza dose di vaccino contro il Covid. Ne dà notizia il sindaco Magnacca.

L’incontro, richiesto e organizzato dal sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca, sarà finalizzato a trovare una soluzione al problema legato alla terza dose. Al momento infatti, prenotando sulle piattaforme attivate dalla Regione Abruzzo, le sedi di vaccinazioni indicate sono quelle di Vasto, San Salvo o Lanciano. Tradotto, per gli anziani dell’Alto Vastese, si tratta di prendere un’automobile, o trovare un passaggio, e percorrere oltre cento chilometri, tra andata e ritorno, per avere l’agognata terza dose di vaccino. Di qui la richiesta dei sindaci, primo firmatario il sindaco Magnacca, di attivare una sede vaccinale presso il distretto sanitario di Castiglione, come già fatto in occasione delle prime due dosi.

L’incontro, al quale dovrebbe prendere parte anche il direttore generale della Asl Chieti Lanciano Vasto, sarà anche utile per capire le intenzioni dell’azienda sanitaria e della Regione in merito alle sorti del distretto sanitario di Castiglione che, a dispetto delle promesse e delle chiacchiere dei politici e dei manager, sta registrando un costante taglio di servizi, vedasi la riduzione delle prestazioni specialistiche.