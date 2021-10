Taglio prestazioni specialistiche distretto di Castiglione, il sindaco diffida la Asl

Una diffida alla Asl, con contestuale richiesta di chiarimenti, in merito ai continui tagli delle prestazioni medico specialistiche nel distretto sanitario di base di Castiglione Messer Marino. A firmarla il sindaco Felice Magnacca. Di seguito il testo della missiva indirizzata ai vertici della Asl e ai vertici politici della Regione Abruzzo.

Egregio/i Direttore/i

Faccio seguito alla mia Nota protocollo n. 2208 del 15.04.2021 inviata a mezzo PEC, nella quale si chiedeva un riscontro e una partecipazione al Consiglio Comunale in presenza dei Sindaci di zona dell’Alto Vastese, avente ad oggetto lo stato di fatto dei servizi erogati nel DSB di Castiglione Messer Marino, e le criticità riguardanti il servizio di Emergenza Urgenza 118.

Dato atto che, alla seduta di Consiglio Comunale, alcuna rappresentanza sanitaria aziendale ha preso parte, nei giorni successivi, si è chiesto per le vie brevi un incontro presso il Distretto Sanitario di Castiglione Messer Marino, del Direttore Sanitario. Tale incontro è avvenuto in data 17 maggio 2021, alla presenza dei Sindaci dell’Alto Vastese, del Direttore Sanitario Dott. Angelo Muraglia, nonché la partecipazione dell’Assessore Regionale Arch. Nicola Campitelli in qualità di rappresentante regionale del territorio della Provincia di Chieti.



In tale occasione, sono stati affrontati le criticità rilevate negli ultimi mesi, della carenza di varie prestazioni sanitarie specialistiche, e delle criticità sulla continuità del servizio 118 h 24 medicalizzato.

L’impegno preso delle parti intervenute e della rappresentanza aziendale sanitaria, di intervenire prontamente nella risoluzione delle criticità in tempi celeri. Ad oggi, mio malgrado, debbo rilevare e constatare che, dagli impegni presi non siano succeduti atti concreti in tal senso.



L’oggetto del disagio è il progressivo taglio delle prestazioni medico/specialistiche del suddetto Distretto, che negli ultimi due anni ha soppresso numerose prestazioni medico/specialistiche come la DIABETOLOGIA, UROLOGIA, AMBULATORIO FISIATRIA, ORTOPEDIA, GINECOLOGIA E FISIOTERAPIA.

Negli ultimi mesi anche il numero massimo per le prenotazioni dei prelievi di sangue sono notevolmente diminuiti provocando un ulteriore disagio, infatti ad oggi è possibile prenotare per un prelievo a Gennaio 2022.

Sono venuto a conoscenza che, dal mese prossimo p.v. il Dott. Luciano Ferrone, responsabile dell’Ambulatorio vaccinale verrà collocato a riposo (pensione) e pertanto vi sarà un ulteriore posto vacante.

Dalla prossima settimana p.v. non sarà più presente la Dott.ssa Ciardo, medico specialista Responsabile dell’Ambulatorio Otorinolaringoiatria, che in vista di un nuovo incarico presso il Distretto Sanitario di San Salvo, ha lasciato il suo incarico presso il Distretto di Castiglione Messer Marino.



Inoltre, non da ultimo per importanza, ritengo necessario e non più differibile, la nomina di un Direttore titolare del Distretto Sanitario di Castiglione, al fine di aver un interlocutore diretto con competenza operativa e organizzativa della struttura, per il buon funzionamento del presidio sanitario.

Prego, la S.V. di voler evitare una ulteriore penalizzazione della popolazione residente nelle zone interne, già fortemente svantaggiate dalla viabilità e dalla marcata lontananza dei presidi ospedalieri.

In attesa di un celere riscontro alla presente, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il sindaco

Felice Magnacca