Terzo lotto ‘Fresilia’, Ricci replica a Toma: “E’ la Regione che ha voluto quel tracciato”

Valzer di accuse tra Regione Molise e Provincia di Isernia in merito al completamento (terzo lotto) della ‘Fresilia’. Dopo quelle mosse dal presidente Donato Toma ai vertici di Palazzo Berta, è la volta di Alfredo Ricci intervenire sull’argomento. “E’ stata la Regione a imporre quel tracciato e non altri – riporta Telemolise che ha ascoltato Ricci – Ora Toma parla di vincoli ambientali che mettono a rischio il finanziamento. I vincoli – prosegue Ricci – sono quelli previsti da Piano paesistico regionale e possono essere tranquillamente rimossi dalla Regione. Per quelli della Sovrintendenza ci sono delle prescrizioni che basta rispettare. Il governatore può rapidamente eliminare il vincolo e non usarlo come alibi per revocare il finanziamento da 40 milioni destinato al completamento della Fresilia” conclude il presidente della Provincia di Isernia.

