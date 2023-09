“The House That Stood”, il lungometraggio ambientato a San Pietro Avellana sbarca a New York

La storia di San Pietro Avellana raccontata dalla regista Antonella Spirito nel suo film “The House That Stood” per la London Film School e supportato dalla Fondazione Molise Cultura, selezionato per il Soho International Film Festival a New York, sarà proiettato oggi alle 20 nel Teatro 2 del Village East Cinema di Manhattan.

Il film della regista con origini sanpietresi racconta la storia vera di Camillo nel 1943, adolescente, che vede la sua vita stravolta quando, un giorno, un gruppo di soldati nazisti in ritirata prende possesso della locanda della sua famiglia. Nel mezzo di una guerra che sembra non avere fine, Camillo ha ben altro in mente; e prima di tutto, chiedere a Bianca, sua compagna di scuola e amica d’infanzia, un primo appuntamento. “Il mondo sembra un po’ meno brutto, anche solo per un breve momento – racconta Antonella Spirito – finché qualcosa cambierà per sempre le loro vite”.

San Pietro Avellana dopo l’occupazione tedesca venne lasciata semidistrutta e minata prima dell’arrivo delle truppe canadesi sulla Linea Gustav, quella di Antonella Spirito è una ricostruzione basata sui racconti diretti tramandati dai nonni Camillo e Bianca.

Prodotto da Barnaby Spikings e Nathan Legger, “The House That Stood” (produzione Ita – Uk durata 60 minuti)) vede nel cast: Matteo Accardi, Simona Lamorgese, Giovanni Garone, Claudia Cara, David Paryla, Giuseppe Perretta, Beatrice Buticchi, Annalisa Lori, Brian Bususu, Claudio Pellerito, Renato Paioli.

La clip di presentazione: https://youtu.be/1vWxkl7pIyo