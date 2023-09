Spaccia dosi di hashish, 19enne incensurato nella rete dei Carabinieri

I carabinieri della compagnia di Ortona hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 19enne napoletano in attesa di occupazione. I carabinieri del nucleo operativo in particolare erano già alcuni giorni che avevano notato la presenza del giovane in centro mentre si incontrava velocemente con diversi coetanei ortonesi noti come assuntori di stupefacenti ed hanno deciso di seguire i suoi movimenti.

Nel pomeriggio di giovedì scorso i carabinieri lo hanno fermato nei pressi dello stadio mentre stava per incontrare un giovane con diversi precedenti per uso di stupefacenti. Da un primo controllo il giovane è stato trovato in possesso di tre dosi di hashish e dalla successiva perquisizione della sua abitazione sono state rinvenute ulteriori dosi della medesima sostanza del peso complessivo di cinquanta grammi, un

bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento.

Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Chieti è stato accompagnato nella sua abitazione dove è rimasto in stato di arresto fino all’udienza di convalida che si è tenuta venerdì scorso al Tribunale di Chieti. Il giudice, concordando con le richieste del pubblico ministero, ha convalidato l’arresto del giovane e lo ha rimesso in libertà perché privo di precedenti.

Il giovane spacciatore è stato proposto dai carabinieri di Ortona al Questore di Chieti per l’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da Ortona con divieto di ritorno per tre

anni.