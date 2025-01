Tir nel mirino della Stradale: mancato rispetto dei riposi obbligatori, sanzioni e fermi amministrativi

Continua l’attività di prevenzione della Polizia Stradale di Campobasso, in collaborazione con la Direzione territoriale Sud della Motorizzazione Civile di Bari e di Campobasso.

I controlli attuati al riguardo sono volti a garantire la sicurezza stradale ed il rispetto della concorrenza nel settore dell’autotrasporto per evitare che alcune ditte, soprattutto straniere, violando la normativa di settore, possano offrire prezzi più bassi di quelli applicati da ditte che operano sul mercato nel pieno rispetto delle regole vigenti in materia di trasporto internazionale.

Nella giornata di ieri è stato realizzato un servizio coordinato di controllo presso le aree di servizio Trigno Est ed Ovest della A\14, nel territorio della provincia di Campobasso. I veicoli pesanti controllati sono stati 21, di cui 13, tutti stranieri, sono risultati irregolari.

In particolare in 12 casi è stato riscontrato il mancato rispetto dei riposi giornalieri e settimanali con la conseguente applicazione di sanzioni da 271 a 408 euro, a seconda della percentuale del riposo non fruito; sono stati accertati 2 complessi veicolari con irregolarità nei documenti di trasporto internazionale (C.M.R.), con sanzioni da 2000 a 5000 euro e con il fermo amministrativo dei veicoli per tre mesi; ulteriori 7 sanzioni sono state elevate per irregolarità nella documentazione relativa al rapporto di lavoro tra le ditte transnazionali ed i lavoratori, punite con una sanzione da 1.000 a 10.000 euro.

Nel complesso, sono state contestate 21 infrazioni e ritirate 16 carte di circolazione.