Agricoltura biologica: nuove opportunità dall’Europa

La nuova legislazione sulla produzione biologica entrerà in vigore il 1º gennaio 2022. L’obiettivo dell’Unione Europea è quello di raggiungere il 25% di terreni agricoli coltivati con metodo di produzione biologico, che si accompagni a un significativo incremento dell’acquacoltura biologica, entro il 2030. La strategia si sviluppa su tre principali assi: stimolare la domanda e tutelare la fiducia dei consumatori; promuovere la conversione al biologico e rafforzare la filiera; migliorare il contributo dell’agricoltura biologica alla sostenibilità ambientale. A loro volta questi assi vengono declinati in 23 azioni che proseguono nel solco della precedente programmazione introducendo nuove modalità e coinvolgendo differenti fonti di finanziamento. Per saperne di più: https://bit.ly/3eL1g7B

Correlati