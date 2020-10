Tiro action con pistola, corso primo livello sull’Auro d’Alba

L’associazione sportiva Auro d’Alba di Schiavi di Abruzzo, in collaborazione con Doppia Azione e Shooter Club Alto Sangro, lancia il primo appuntamento formativo dell’autunno 2020: un corso di primo livello di tiro action con pistola.

Il corso, teorico e pratico, si terrà sul campo di tiro “Auro d’Alba” a Schiavi di Abruzzo domenica 8 novembre, ore 9 e seguenti. Istruttore Coni Gianluca Morino, dello Shooter Club Alto Sangro, recentemente laureatosi campione italiano ESW Fast nel circuito Doppia Azione; security officer Lorenzo Di Biase dell’Asd Auro d’Alba.

«Un corso base, pensato innanzitutto per elevare i livelli di sicurezza dei tiratori che accedono al campo, e che darà ai corsisti le basi di utilizzo della propria arma in condizioni di tiro dinamico difensivo. – spiegano dalla Asd Auro d’Alba – Dalla corretta impostazione del corpo, all’impugnatura dell’arma, all’utilizzo di entrambi gli occhi aperti, alle tecniche di corretta estrazione, mira e rimessa in fondina, fino al tiro istintivo a una e due mani, alla gestione del rinculo, cambio caricatore, tiro in movimento e corretto utilizzo del trigger reset».

Per la partecipazione al corso è necessario:

porto d’armi in corso di validità

pistola semiautomatica

almeno due caricatori

fondina e porta-caricatori

duecento munizioni

cuffie e occhiali protettivi

«Per motivi di sicurezza e per massimizzare l’apprendimento delle tecniche, abbiamo optato per un numero chiuso di iscrizioni, in modo da tenere basso il rapporto istruttore-corsisti. – spiegano ancora dall’asd Auro d’Alba – Il corso è già sold out, tutto esaurito a poche ore dal lancio dell’evento, ma vista la grande richiesta sarà riproposto nelle prossime settimane».

Il costo del corso è di 70 (settanta) euro comprensivo di rilascio di attestato e classificazione per il circuito nazionale Doppia Azione.

Antonio Rosica