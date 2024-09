Tiro lunga distanza, Coletta e Menditto vincono la quarta gara del torneo “Auro d’Alba”

Quarta gara del torneo di tiro lungo distanza “Auro d’Alba”, questa mattina, ospitato sull’omonimo campo in quota di Schiavi di Abruzzo. La competizione sportiva, giunta alla sua quarta edizione, attira tiratori sportivi da tutto il centro sud Italia ed è sponsorizzato da ben cinque armerie.

Mauro Coletta da Torrecuso, provincia di Benevento, medaglia d’oro con il punteggio di 217 e 17 V-Bull.

A tornare sul podio, per la categoria Production Open, ancora una volta è Mauro Coletta da Torrecuso, provincia di Benevento, che conquista la medaglia d’oro con il punteggio di 217 e 17 V-Bull. Medaglia d’argento per un altro tiratore affezionato del podio, Andrea De Lentinis di Casarano, provincia di Lecce, con il punteggio di 215 e 18 V-Bull. Medaglia di bronzo per Antonio Corbo, non nuovo al medagliere, proveniente da Pontelandolfo, provincia di Benevento, con 212 punti e 17 V-Bull.

Da sinistra De Lentinis, Coletta e Corbo, sul podio della categoria Production Open

Per la categoria F-Class TR il “solito” Francesco Menditto da Caserta vince e sale sul primo gradino del podio con il punteggio di 222 e ben 27 V-Bull. Medaglia di argento per Gioacchino Manfreda da Rionero in Vulture, provincia di Potenza, Basilicata, con 221 e 22 V-Bull. Terzo gradino del podio per Stefano Iorio di Campobasso, che bissa la medaglia di bronzo come nella gara precedente, grazie al punteggio di 220 e 24 V-Bull.

Da sinistra Manfreda, Menditto e Iorio, podio della categoria F-Class TR

All’esito delle quattro gare già disputate quella che segue è la classifica generale delle due categorie:

Il 29 settembre prossimo è prevista l’ultima gara del torneo “Auro d’Alba” dopo la quale saranno consegnati i premi messi in palio dalle cinque armerie che sponsorizzano il campionato di tiro lunga distanza di Schiavi di Abruzzo.