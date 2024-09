Escursionista disperso, in azione il soccorso Alpino e un elicottero della Finanza

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato questo pomeriggio dai Carabinieri di Bojano per la ricerca di una persona presuntamente dispersa in zona Guardiaregia. Dalle prime informazioni risulta che l’uomo, di 52 anni, della provincia di Caserta, abbia fatto perdere le sue tracce nel territorio impervio adiacente l’abitato di Guardiaregia. A dare l’allarme i compagni presenti sul posto. Squadre del Soccorso Alpino si sono portate in zona avviando le operazioni di ricerca.

Nel corso del tardo pomeriggio, su richiesta del Soccorso Alpino, è intervenuto anche un elicottero della Guardia di Finanza per una ricognizione aerea. In questo momento squadre del CNSAS si stanno adoperando per raggiungere via terra la persona in difficoltà.