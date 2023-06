«Complimenti a Francesco Roberti, e alla coalizione di centrodestra, che ha vinto largamente le elezioni in Molise. Continueremo a lavorare insieme per lo sviluppo delle nostre Regioni, affratellate da una lunga storia comune. Ho telefonato al nuovo Presidente mentre si sta recando a festeggiare a Campobasso, presto avremo occasione di incontrarci per proseguire nella collaborazione».

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.