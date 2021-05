Toma a Figliuolo: «Siamo tra le prime regioni d’Italia per somministrazioni». E oggi il generale in Abruzzo

«Ho incontrato il Generale Figliuolo e l’ingegnere Curcio. Si sono congratulati con noi e coi nostri operatori sanitari per il lavoro che stiamo svolgendo. Siamo tra le prime regioni d’Italia per somministrazioni, ma il nostro obiettivo è vaccinare tutti i molisani nel più breve tempo possibile». Così il governatore del Molise, Donato Toma.

E oggi, la giornata abruzzese del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il Gen. Francesco Paolo Figliuolo e del capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, dopo una mattinata a Pescara, proseguirà su l’Aquila dove è prevista, alle 14.30, una visita all’HUB vaccinale San Vittorino, Strada statale 80 – ex scuola edile, alla presenza dell’assessore Nicoletta Verì, del sindaco Pierluigi Biondi, del direttore generale della Asl Roberto Testa, del direttore sanitario Alfonso Mascitelli e del prefetto Cinzia Teresa Torraco. Sarà presente per un saluto di benvenuto anche il comandante della Scuola ispettori e sovraintendenti della Guardia di finanza, Cristiano Zaccagnini.