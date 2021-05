Vaccinazioni over 70: a disposizione ad Agnone le prime 470 dosi

Poco meno di cinquecento dosi a disposizione nel fine settimana per avviare la vaccinazione contro il,Covid degli ultra settantenni. Dal Comune di Agnone comunicano il piano di proseguimento della campagna vaccinale a Palazzo San Francesco e delle somministrazioni a domicilio. Nessuna battuta di arresto, dunque, rispetto alla campagna vaccinale, contrariamente a qualche voce fatta circolare in città. «Nella giornata di oggi, venerdì 7 maggio, e di sabato 8 maggio saranno inoculate 170 prime dosi e 170 seconde dosi ai soggetti estremamente vulnerabili. – spiegano dal Municipio di Agnone, che coordina, con il suo personale, le operazioni presso l’aula del Consiglio comunale – Successivamente, seguirà una tre giorni, domenica 9, lunedì 10 e martedì 11 maggio, di somministrazioni riguardanti gli over 70: saranno 470 le dosi a disposizione. Parallelamente, – aggiungono dagli uffici pubblici del Comune – proseguiranno anche le vaccinazioni a domicilio sul suolo altomolisano nelle giornate di domenica 9, mercoledì 12 e giovedì 13 maggio».

Tutto secondo il cronoprogramma stilato dall’Asrem, dunque, senza alcuna battuta d’arresto. Il problema resta l’approvvigionamento di dosi. Al netto di questo la “macchina” vaccinale funziona a pieno regime. «Con le vaccinazioni dei prossimi giorni, gran parte degli over 70 dell’Alto Molise riceveranno la prima dose di siero. – aggiungono dall’amministrazione comunale targata Daniele Saia – Il proseguimento della campagna vaccinale rappresenta sicuramente un’arma importante in ottica di uscita dall’emergenza Covid, ma si raccomanda a tutti di continuare a rispettare le norme di distanziamento, igiene e uso della mascherina per evitare che il contagio continui a diffondersi».