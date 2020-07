Toma resta incollato alla poltrona, bocciata la mozione di sfiducia M5S-Pd

Non passa la mozione di sfiducia nei confronti del governatore della Regione Molise, Donato Toma. Il documento presentato da M5S e Pd è stato respinto oggi in aula. La votazione poco fa. A favore della mozione gli otto consiglieri di minoranza, mentre la maggioranza, ha votato compatta sul respingimento tranne il consigliere Michele Iorio che si è astenuto. Nei prossimi giorni si prevede un nuovo rimpasto in giunta con l’assessore esterno Michele Marone che dovrebbe cedere il suo posto ad Aida Romagnuolo.

