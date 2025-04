Torneo delle Regioni: la Liguria travolge il Molise, sogno finito per l’under 19

La corsa del Molise Under 19 al Torneo delle Regioni si interrompe bruscamente nella fase a gironi della 61ª edizione, in scena in Sicilia durante la settimana di Pasqua. Dopo aver lasciato intravedere segnali incoraggianti nelle sfide con Calabria e Puglia, i ragazzi di mister Caruso crollano nella terza e decisiva gara contro una Liguria spietata.

La selezione ligure chiude i conti già nella prima frazione con un netto 3-0 che non lascia spazio a repliche. Un verdetto amaro per il Molise, che vede sfumare l’accesso ai quarti a un passo dal traguardo.

Non va meglio alle rappresentative Under 17 e Under 15, che chiudono il torneo con un bilancio disastroso: tre sconfitte su tre, zero punti e un pesantissimo passivo di reti subite. Un’uscita di scena amara per tutto il movimento calcistico regionale, chiamato ora a riflettere e ripartire.