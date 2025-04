Proiettili di vari calibri e droga nascosti in un terreno, rinvenuti e sequestrati dalla Polizia

Proiettili e droga nascosti in un terreno sono stati scoperti durante un controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato della Questura di Pescara. In particolare, ieri mattina, a seguito di segnalazione, gli agenti hanno eseguito un controllo in una zona periferica della città.

Dopo un accurato controllo, gli agenti hanno recuperato due buste, in una erano presenti circa 100 grammi di stupefacente risultato, a seguito di accertamenti tecnici, hashish cocaina ed eroina, confezionato in diversi involucri divisi per sostanza. Nella seconda busta erano invece presenti 72 proiettili di vario calibro ben conservati. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, si indaga a carico di ignoti.