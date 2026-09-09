Tradizione, divertimento e integrazione: la Repubblica di Majella dà spettacolo ancora una volta

Quattro giorni intensi, partecipati, capaci di unire fede e tradizione, divertimento e senso di appartenenza. Il rione Majella di Agnone archivia con soddisfazione l'edizione 2026 della festa in onore della Madonna della Libera, organizzata dall'associazione La Repubblica di…

Quattro giorni intensi, partecipati, capaci di unire fede e tradizione, divertimento e senso di appartenenza. Il rione Majella di Agnone archivia con soddisfazione l’edizione 2026 della festa in onore della Madonna della Libera, organizzata dall’associazione La Repubblica di Majella.

A fare da cornice all’ultimo atto della manifestazione, nonostante la pioggia che ha accompagnato la giornata conclusiva, l’originale incendio della chiesa e lo spettacolo pirotecnico che hanno illuminato la notte e richiamato centinaia di persone.

Il bilancio tracciato dagli organizzatori è estremamente positivo. «Abbiamo accolto centinaia di bambini, ragazzi e famiglie, proponendo un programma ampio e variegato, tra giochi popolari, musica, street food e momenti di raccoglimento nella chiesa che accolse anche Celestino V. Sono stati quattro giorni entusiasmanti, vissuti nel segno del divertimento, ma soprattutto di quel senso di appartenenza che ormai contraddistingue le nostre iniziative. Un grazie di cuore a tutti. L’appuntamento è già per il prossimo anno», fanno sapere dall’associazione.

Tra gli appuntamenti più attesi, come da tradizione, il Palio della Cuccagna, che ha messo di fronte i cinque rioni cittadini – San Marco, San Pietro, Majella, San Lorenzo e Civitelle – regalando ancora una volta spettacolo ed entusiasmo in piazza del Popolo.

A conquistare la vittoria, per il secondo anno consecutivo, è stato il rione San Pietro, trascinato ancora una volta dalla straordinaria scalata di Abdoulaye Bagagnan, 22 anni, originario del Burkina Faso. Una vittoria che va oltre il risultato sportivo e racconta, forse meglio di tante parole, il valore dell’integrazione e di una comunità capace di fare della partecipazione la sua forza.

E se Abdoulaye si è confermato il re della Cuccagna, nel braccio di ferro c’è chi non sembra intenzionato a cedere lo scettro. Danny Bucci ha infatti concesso il bis, confermando l’affermazione della passata stagione e ribadendo, con una buona dose di simpatia, la sua candidatura al titolo di uomo più forte dell’Alto Molise.

Ed ancora, dai tavoli della politica al tressette, il consigliere regionale Andrea Di Lucente, in coppia con l’amico Nicola Di Serio, ha avuto la meglio sulla coppia di Belmonte del Sannio formata da Enio Di Filippo e Jonathan Paglione.

Applausi e tifo anche per il tiro alla fune, dove i ragazzi di Agnone hanno conquistato una bella vittoria contro Belmonte del Sannio, protagonista comunque di una prova generosa e salutata dal grande e sportivissimo applauso del pubblico accorso in via Salvo d’Acquisto.

Fede, tradizioni, colori e integrazione: quattro parole che sintetizzano lo spirito di una festa che, anno dopo anno, continua a coinvolgere l’intera comunità. Il rione Majella saluta così la sua quattro giorni, con negli occhi le immagini della festa e nel cuore un arrivederci già rivolto alla prossima edizione.