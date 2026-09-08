Avvallamento pericoloso e non segnalato sulla “mulattiera”, l’appello alla Provincia per la messa in sicurezza

Un pericoloso avvallamento si è creato sul vecchio tracciato della ex statale Istonia poco prima del passaggio in frana realizzato, nelle scorse settimane, dalla Provincia di Isernia. Il tratto interessato è quello che insiste sul territorio comunale di…

Un pericoloso avvallamento si è creato sul vecchio tracciato della ex statale Istonia poco prima del passaggio in frana realizzato, nelle scorse settimane, dalla Provincia di Isernia. Il tratto interessato è quello che insiste sul territorio comunale di Belmonte del Sannio, in prossimità di una fontana con relativo abbeveratoio per animali. La strada aveva ceduto in seguito ai fenomeni atmosferici di fine marzo scorso, quando poco più avanti una grossa frana spazzò via del tutto la sede stradale. Nell’immediato quel cedimento, con un pericoloso gradino di almeno una ventina di centimetri, venne rimistato, cioè riempito e pareggiato con del misto meccanico.

Nelle settimane successive, tuttavia, come il terreno è andato assestandosi e forse anche per via della perdurante siccità e della totale assenza di precipitazioni, l’avvallamento si è accentuato ancora una volta. Un vero e proprio dosso che mette a rischio la percorrenza, anche e soprattutto quella dei motociclisti che potrebbero cadere perdendo aderenza con gli pneumatici. La cosa auspicabile, confessano alla nostra redazione alcuni pendolari che transitano su quell’arteria quotidianamente, sarebbe che la Provincia di Isernia mettesse in sicurezza l’intero tratto, nelle more dell’ormai famigerato passaggio sotto la gestione Anas.

Tuttavia, nell’immediato, si potrebbe disporre, da parte del comparto tenico della Provincia pentra, di rimistare e pareggiare nuovamente quel pericoloso dosso e anche segnalarlo prima e dopo, provenendo da Agnone o da Castiglione Messer Marino, in modo che motociclisti e automobilisti vengano avvisati di moderare la velocità onde evitare danni alle autovetture o peggio incidenti e cadute che potrebbero avere esiti non piacevoli.