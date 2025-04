Trasportano oltre due chili di marijuana, due giovani arrestati dai Carabinieri nel Chietino

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chieti hanno tratto in arresto due giovani pregiudicati, un venticinquenne di San Giovanni Teatino e un ventiseienne domiciliato presso uno dei campi nomadi di Pescara, perché trovati in possesso, a bordo dell’utilitaria su cui viaggiavano lungo la via Nazionale Adriatica a Francavilla al Mare, di oltre due kg di stupefacente del tipo marijuana, contenuto in due buste di plastica sottovuoto che è stato sequestrato. Perquisite, con l’ausilio di unità cinofile, le abitazioni dei due giovani arrestati che, su disposizione dell’A.G., sono stati associati presso la Casa Circondariale di Chieti.

