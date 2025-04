Picchia l’anziana madre per estorcerle soldi, quarantenne del Chietino in manette

Nella mattinata di lunedì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chieti hanno tratto in arresto un soggetto di Vacri (CH), classe 1985. Nella circostanza, l’attività è scaturita da un intervento eseguito dai militari, nel corso della nottata, a seguito di richiesta avanzata tramite 112 NUE dall’anziana madre del predetto, la quale aveva subito delle minacce e percosse per futili motivi connessi a continue richieste di denaro.

Una volta giunti sul posto, gli operanti notavano che l’uomo, in evidente stato di agitazione psico-fisica, minacciava di morte la sorella e successivamente dopo aver inveito contro tutti i familiari presenti, si scagliava contro i Carabinieri che tentavano di calmarlo. Dopo i vani tentativi di colloquio avviati con l’aggressore, veniva utilizzato lo spray urticante in dotazione alla pattuglia al fine di evitare che potesse cagionare lesioni ai presenti. Una volta posto in sicurezza, l’uomo veniva affidato alle cure dei sanitari e dopo le attività di rito veniva dichiarato in stato di arresto per i reati di tentata estorsione e maltrattamenti nei confronti della madre, minacce aggravate nei confronti dei familiari e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto veniva successivamente convalidato nel corso dell’udienza per direttissima tenutosi nella stessa giornata e nei confronti dell’uomo veniva applicata la misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa con applicazione del braccialetto elettronico.