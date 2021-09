Trasporto pubblico, soppressa la fermata al bivio Bagnoli-Agnone sulla Trignina

Pullman di linea sulla fondovalle Trigno, soppressa la fermata al bivio Bagnoli-Agnone. Non bastasse una viabilità dissestata da fare invidia al Terzo Mondo, un’altra tegola si abbatte sui residenti nei piccoli centri montani dell’Alto Molise. A darne notizia il consigliere comunale di opposizione, Tonino Palomba, facendosi portavoce del disagio dei suoi conterranei.

«Da molti cittadini utenti del trasporto pubblico su gomma, – spiega l’ex sindaco di Poggio – viene segnalato uno scomodo disservizio a causa della mancata fermata dei pullman di linea in transito, nelle piazzole di sosta, lungo la fondovalle del Trigno all’altezza del bivio per Bagnoli del Trigno-Agnone». In quel tratto della strada statale 650 sono state realizzate opere finalizzate proprio a rendere più sicura la sosta dei mezzi di linea. Desta ancor più sorpresa, dunque, la decisione, presa non si sa bene da chi, di “saltare” quella sosta così utile e importante per i residenti e pendolari dell’Alto Molise. «Tenuto conto che, di recente, le piazzole cui si fa riferimento, sono state messe a norma, – continua infatti il consigliere di minoranza – tra l’altro con cospicui investimenti, per garantire fermate sicure, che però di fatto rimangono inutilizzate; in considerazione dei disagi che l’assenza della fermata più vicina al nostro paese comporta per i passeggeri, che per prendere i pullman sono costretti a recarsi al bivio di Trivento o nell’area di servizio presso il bivio di Pietrabbondante; a nome del gruppo consiliare UXPS, rivolgo istanza al sindaco Giuseppe Orlando affinché voglia prendere tutte le iniziative necessarie per fare in modo che nelle piazzole di sosta sulla fondovalle Trigno sia istituita una regolare fermata, di cui fra l’altro potrebbero usufruire anche utenti di diversi altri paesi». Insomma, il sindaco si attivi presso le varie ditte di trasporto pubblico, affinché venga ripristinata la sosta sulla fondovalle; questa la richiesta ufficiale di Tonino Palomba. Lo stesso, poi, chiude: «Con l’occasione faccio anche presente che nel vicino svincolo di Bagnoli del Trigno-Agnone, manca un cartello direzionale che indichi Poggio Sannita, la cui installazione sarebbe quanto mai opportuna».