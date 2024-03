Tre cuccioli abbandonati dentro un cartone, salvati dai Carabinieri Forestali

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Villa Santa Maria (CH), sono intervenuti ad Atessa, su chiamata della locale Centrale Operativa Carabinieri, per verificare la segnalazione del rinvenimento da parte di un cittadino di tre cuccioli di cane abbandonati da ignoti.

I piccoli, meticci, di circa un mese di vita e privi di microchip, erano stati lasciati in un cartone in piena campagna e dopo essere stati accuditi dagli stessi militari, sono stati recuperati dal Servizio Veterinario della ASL competente intervenuto che hanno provveduto a fornire tutte le cure necessarie e propedeutiche all’affidamento alla responsabilità del canile convenzionato. Una volta trascorso il tempo necessario all’osservazione sanitaria infatti potranno essere finalizzate le richieste di adozione degli animali. Sono già moltissime le persone che, colpite dalla loro storia, si sono mostrate interessate a conoscere i cagnolini.

L’usanza di abbandonare gli animali quando la loro convivenza con l’uomo diviene scomoda o di intralcio, rappresenta ancora un retaggio culturale difficile da contrastare nella nostra società e crea le basi per alimentare un’altra piaga sociale del territorio, quella del randagismo canino, parimenti faticosa da combattere nonostante l’apparato normativo di sostegno.



Per quanto riguarda i maltrattamenti sugli animali, tra il 2022 e il 2023 i controlli dei Carabinieri Forestale sono stati 9.855. Controllate 5.960 persone, di cui 545 denunciate, mentre i sequestri sono stati 600. Sono state 212, invece, le sanzioni emesse per un importo pari a 128.731,90.

Per quanto riguarda poi la prevenzione del randagismo e la protezione nei confronti di animali pericolosi, gli accertamenti complessivi sono stati 20.140. Le persone controllate sono state 10.293 di cui 158 quelle denunciate e 3.226 sanzionate, per una cifra totale di 754.194 euro. Ammontano invece a 21 i sequestri di animali.



Rispoli (Cufa): «Il rispetto degli animali è un dovere giuridico oltre che morale»

«Trattare con amore e rispetto gli animali è un dovere giuridico oltre che etico e morale, rappresentando la cifra di una società avanzata e solidale», è il commento del Generale Andrea Rispoli, Comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari. «L’Arma dei Carabinieri, preposta alla protezione del mondo naturale e alla diffusione della cultura ambientale, continuerà e intensificherà le azioni necessarie alla protezione degli animali, per garantire il rispetto della legge e il benessere di essere viventi, contro ogni forma di sfruttamento e maltrattamento».