La squadra agonistica del centro Carabinieri Cinofili di Firenze per la prima volta in Molise

Domani 10 marzo, in occasione della 16ª mostra nazionale canina del Sannio, alle 11,30, presso il centro commerciale Monforte di Campobasso si esibirà, per la prima volta in Molise, la Squadra Agonistica del Centro Carabinieri Cinofili di Firenze.

La squadra, la cui partecipazione è stata concessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a testimonianza della vicinanza e dell’affetto che dedica da sempre alla comunità molisana, è comandata da un Maresciallo “istruttore conduttori cani” e costituisce la più qualificata unità del Servizio Cinofili dell’Arma.

La speciale unità, oltre a partecipare in rappresentanza dell’Arma, a competizioni nazionali ed internazionali, offre il suo insostituibile contributo sul piano tecnico-addestrativo sperimentando le più avanzate tecniche di addestramento nate dal confronto con i più qualificati addestratori ed esperti del settore ed elaborando di conseguenza moduli addestrativi ed operativi.

Nell’esibizione dimostrativa, saranno svolti esercizi di obbedienza e condotta, agilità, coraggio, attacco e difesa, ognuno dei quali evidenzierà specifiche peculiarità dell’unità cinofila.

La partecipazione all’esibizione è aperta a tutti.