Tre ore di blackout a Poggio Sannita a causa di un cavo tranciato

Ci sarebbe un cavo tranciato, forse dalla caduta accidentale del ramo di qualche albero o semplicemente dall’usura del tempo, alla base del perdurante blackout che ha interessato, ieri sera, l’abitato di Poggio Sannita. Tre ore abbondanti senza corrente elettrica, con intuibili disagi per la popolazione, soprattutto per le attività aperte al pubblico e per la locale casa di riposo.

A riferirlo all’Eco il vicesindaco Antonio Amicone: «Il guasto si è verificato a carico di un cavo in uscita dalla cabina centrale, quella che alimenta tutto il paese. I tecnici dell’Enel, prontamente intervenuti, anno parlato di un cavo tranciato, non si sa bene se da un ramo caduto accidentalmente da qualche albero oppure semplicemente spezzatosi in seguito all’usura del tempo. Fatto sta che il guasto è stato riparato in tempi rapidi, con due squadre intervenute sul posto. Intorno alle ore 23 di ieri sera la corrente elettrica è stata ripristinata in tutto l’abitato di Poggio Sannita».