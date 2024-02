Trecento abitanti, quindici nazionalità: così Fontecchio (Aq) ha invertito lo spopolamento

Un “caso” di scuola, un esempio virtuoso di lotta e inversione allo spopolamento delle aree interne dell’Appennino. Trecento abitanti, quindici nazionalità diverse grazie all’innesto, in pochi anni, di almeno il dieci per cento in più della popolazione residente. Il “caso” di Fontecchio, piccolo Comune dell’Aquilano, all’interno del cratere sismico, fa scuola, nel vero senso della parola, portato ad esempio di buone pratiche di amministrazione, con il progetto “Casa & Bottega“, nell’ambito dei lavori della Scuola dei Piccoli Comuni che ha preso il via, nel pomeriggio di oggi, a Castiglione Messer Marino. Abbiamo chiesto conto del “miracolo” di Fontecchio alla sindaca, appassionata e visionaria, Sabrina Ciancone.