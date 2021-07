Treno travolge auto e la trascina per quattrocento metri, feriti coniugi e un neonato

Attorno alle 17.30 di mercoledì un locomotore merci della Sangritana che trasportava i furgoni prodotti nel polo industriale della Sevel di Atessa, alla stazione ferroviaria di Fossacesia della direttrice nazionale Adriatica, giunto al passaggio a livello della Selva di Fossacesia ha investito una Kia Rio che stava impegnando la strada ferrata. Il macchinista ha azionato i freni di emergenza, ma nonostante il convoglio procedesse a velocità molto bassa perché il passaggio a livello non è dotato di barriere mobili, ma solo di segnali sonori e luminosi, ha trascinato l’auto per circa 400 metri prima di fermarsi. Fortunatamente l’auto non è stata centrata in pieno dal treno, ma dopo l’impatto sul lato passeggero è stata trascinata lateralmente alla banchina delle rotaie senza incontrare altri ostacoli.

A bordo si trovava un’intera famiglia composta da due coniugi trentenni di Lanciano e dal figlio di pochi mesi. Il giovane conducente è rimasto ferito lievemente così come il bambino mentre la giovane donna è rimasta incastrata tra le lamiere, ferita ma vigile. Sul posto sono celermente intervenuti i carabinieri della stazione di Fossacesia e della Radiomobile di Ortona, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lanciano ed il 118 con il supporto dell’eliambulanza. I Vigili del Fuoco dopo circa venti minuti di lavoro incessante sono riusciti ad aprire un varco tra le lamiere contorte dell’auto ed a consentire così ai sanitari del 118 di estrarre la ferita in sicurezza e di trasferirla sull’elisoccorso che stazionava nei pressi. Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara, i locali sanitari le hanno riscontrato la frattura di un arto con un prognosi di circa un mese mentre il marito ed il figlio sono stati trasportati all’ospedale di Lanciano e dimessi con pochi giorni di prognosi. I carabinieri operanti conclusi i soccorsi hanno ricostruito nel dettaglio la scena dell’evento, posto sotto sequestro l’autovettura e la centralina elettrica del passaggio a livello ed avviato gli accertamenti sullo stato psicofisico del conducente e del macchinista, che in seguito hanno dato esiti negativi. Resta ora da ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. La Procura della Repubblica di Lanciano procede per lesioni stradali colpose.