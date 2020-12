Tributo ad Amedeo Modigliani, Agnone presente con Hen-Zo

Artisti in collegamento da Roma, Milano, Madrid, Valencia, Los Angeles, Miami, New York e soprattutto Agnone per un omaggio virtuale, ma su scala planetaria, ad Amedeo Modigliani.

Tra i tanti artisti che prenderanno parte all’iniziativa culturale mediatica anche Enzo De Simone, in arte Hen-zo, noto e apprezzato pittore agnonese.

Autoritratto dell’artista agnonese Hen-Zo

Si tratta di una iniziativa a cura della Fondazione Amedeo Modigliani che nasce «con l’intento di promuovere l’arte con una visione soggettiva ed un approccio nuovo interrogandosi su quali siano gli intenti e la rilevanza dell’impegno culturale di oggi».

L’appuntamento è per questa sera, dalle ore 20:30 in poi, per la presentazione del portale tributoamedeomodigliani.art. «Un ringraziamento speciale a tutti gli artisti che hanno permesso la realizzazione di questo progetto» commentano dalla Fondazione.