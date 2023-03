Tripletta di D’Orta, poi Brunetti e Di Ciocco: l’Agnonese conquista punti preziosi

Olympia Agnonese a valanga supera la squadra della Turris quarta in classifica con 43 punti nel campionato di Eccellenza con un risultato quasi tennistico 5-2 sul campo di Rotello ribaltando il 4-0 subito all’andata.

«I ragazzi del duo Fusaro e Dell’Oglio hanno giocato una partita magistrale e perfetta-commentano dalla dirigenza – non sbagliando un colpo e con intelligenza tattica e tecnica non hanno mai permesso alla squadra avversaria di esprimere il proprio gioco. Partita studiata molto bene durante la settimana dagli allenatori che hanno impartito al gruppo una mentalità vincente. Su tutti un superbo D’Orta autore di una tripletta da sogno. Il ragazzo, già titolare nella rappresentativa juniores regionale, che andrà in Piemonte a difendere i colori del Molise, merita altri palcoscenici ed è pronto per il salto in D. Grande soddisfazione in società per il risultato positivo e per la quota salvezza che si avvicina, primo obiettivo per ricominciare in umiltà il cammino verso mete più ambite».

Un elogio particolare da tutta la società ai due tecnici che «stanno lavorando con tanta umiltà, sacrifici, portando un gruppo di giovani seri e ambiziosi sempre più in alto. Dando tanto spazio ai giovani agnonesi vogliosi di emergere e attaccati alla maglia granata della gloriosa Olympia».

Le altre due reti della cinquina sono state realizzate da Brunetti e dal bomber Di Ciocco, agnonese doc cresciuto nell’ottimo settore giovanile dell’ Olympia.