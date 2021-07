Triplice fischio finale per “The Intensity Football”, il sindaco Saia consegna i diplomi

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, e l’assessore comunale allo sport, Franco Marcovecchio, prenderanno parte, questa mattina, intorno alle ore 11, presso lo stadio “Civitelle”, alla chiusura del camp “The Intensity Football” che giunge al triplice fischio finale dopo una settimana di allenamenti intensivi. L’iniziativa sportiva, prima nel suo genere in Alto Molise, ha avuto un enorme successo di partecipazione. Oltre trentacinque ragazzi, quasi tutti provenienti da Roma, molti accompagnati dalle proprie famiglie, hanno soggiornato per l’intera settimana ad Agnone, proprio grazie agli allenamenti intensivi ideati da mister Pietro Donadio e dal suo staff. Un’esperienza sportiva e formativa che ha avuto degli intuibili riscontri positivi in termini turistici per Agnone. Saranno presenti alla cerimonia di chiusura del camp “Tif” anche Fernando Sica, storico e appassionato responsabile della scuola calcio dell’Agnonese, e il presidente del locale club Mario Russo.

