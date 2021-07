The Intensity Football, Saia consegna i diplomi agli allievi: «Così lo sport valorizza il territorio»

«Questa mattina, insieme al Consigliere con delega alle Attività Sportive, Franco Marcovecchio, mi sono recato presso lo stadio “Civitelle” per la consegna degli attestati di partecipazione a chiusura del progetto sportivo “The Intensity Football”.

L’iniziativa è stata coordinata dalla grandissima esperienza del mister Pietro Donadio e dal suo staff. Tantissimi i ragazzi, provenienti principalmente da Roma, che hanno partecipato con divertimento e passione agli allenamenti.

A nome dell’amministrazione comunale non posso che esprimere un sentito ringraziamento al mister Donadio che ha regalato alla nostra cittadina giornate dal grandissimo valore sportivo, facendo conoscere Agnone ai suoi ragazzi e alle loro famiglie. Ringrazio anche tutto il gruppo dell’Olympia Agnonese, guidato dal presidente Mario Russo, per l’ormai costante disponibilità e il professor Fernando Sica per l’attenzione dimostrata. Conoscere Agnone allenandosi in campo: un bellissimo modello di valorizzazione del territorio che ci auguriamo di replicare con sinergia anche nei prossimi anni».

Così il sindaco di Agnone, Daniele Saia, che ha presenziato alla consegna dei diplomi di fine corso del primo ed esclusivo camp intensivo dedicato al calcio.