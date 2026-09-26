Truffa dello specchietto rotto, 25enne denunciato dalla Polizia stradale: proposto il foglio di via obbligatorio

Un giovane di 25anni è stato scoperto e denunciato dalla Polizia di Stato della Stradale di Vasto Sud per aver raggirato un automobilista in autostrada con la tecnica della "truffa dello specchietto rotto". L’ignaro conducente, di rientro verso…

Un giovane di 25anni è stato scoperto e denunciato dalla Polizia di Stato della Stradale di Vasto Sud per aver raggirato un automobilista in autostrada con la tecnica della “truffa dello specchietto rotto”.

L’ignaro conducente, di rientro verso il Belgio in compagnia della moglie, mentre viaggiava lungo l’autostrada A\14, poco prima del casello di Vasto Sud, è stato indotto a fermarsi in una piazzola di sosta dall’insistenza del truffatore che, sceso dalla propria autovettura, sosteneva di aver subìto il danno al suo specchietto durante il sorpasso

Intimorito dai modi aggressivi del giovane, l’automobilista cedendo alla richiesta stava per consegnargli la somma pretesa di 150 euro per evitare l’intervento delle forze dell’ordine per eventuali rilievi del sinistro ed aggravio sulla polizza assicurativa.

La truffa non è andata a buon fine, poiché al momento della consegna delle banconote, è intervenuta una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto Sud, impegnata nei servizi di vigilanza e controllo dell’autostrada, la quale ha accertato la già nota messinscena della truffa dello specchietto.

Il giovane è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria ed è al vaglio l’adozione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.