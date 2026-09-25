Carabinieri: il luogotenente Graziano Leone lascia il servizio attivo dopo quattro decenni a servizio del Paese

Oggi, dopo quattro decenni trascorsi al servizio dello Stato, il Luogotenente Carica Speciale Graziano Leone, Comandante della Stazione Carabinieri di Pescara Colli, lascia il servizio attivo nell’Arma nel giorno del suo sessantesimo compleanno.

Originario del Teramano, si è arruolato nel 1986. Nei suoi 40 anni di carriera ha prestato servizio in numerosi reparti tra la Puglia e l’Abruzzo: dal 1999 al 2002 ha guidato la Stazione di Valle Castellana (TE), per poi passare al Battaglione Puglia come comandante di squadra fino al 2009. Successivamente ha ricoperto il ruolo di vice comandante a Silvi (Te) quello e di comandante a Loreto Aprutino dal 2012 al 2015, per poi assumere, negli ultimi undici anni, la guida della Stazione di Pescara Colli. La sua esperienza si è estesa anche oltre i confini nazionali, prendendo parte a diverse missioni internazionali nei Balcani e in Iraq.

Esempio di abnegazione, spirito di sacrificio e profonda passione per l’Istituzione, il Luogotenente Leone ha rappresentato un punto di riferimento saldo sia per i colleghi sia per la cittadinanza, conquistando stima e rispetto in ogni incarico ricoperto.

Un percorso costellato anche da importanti riconoscimenti istituzionali: nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è stato insignito della Croce d’oro con stelletta per anzianità di servizio militare, della Medaglia Mauriziana e, nel 2023, della Medaglia d’oro al merito di lungo comando.

L’omaggio delle istituzioni non si è fatto attendere. Il 24 settembre il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Pescara hanno espresso al Luogotenente un sentito ringraziamento per l’impegno profuso a tutela della città. Anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara, Colonnello Ciro Trentin, ha voluto sottolineare la professionalità e la dedizione con cui Leone ha svolto il proprio servizio, evidenziando in particolare l’eccellente gestione della Stazione di Pescara Colli negli ultimi anni di carriera