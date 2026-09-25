Internati nei campi di concentramento tedeschi: medaglia d’onore alla famiglia di Igino Lombardi di Vastogirardi

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, presso il Palazzo del Governo di Isernia – alla presenza dell’On. Lancellotta, dei Sindaci dei Comuni di Isernia, Macchiagodena e Vastogirardi, dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, dei rappresentanti della Provincia…

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, presso il Palazzo del Governo di Isernia – alla presenza dell’On. Lancellotta, dei Sindaci dei Comuni di Isernia, Macchiagodena e Vastogirardi, dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, dei rappresentanti della Provincia e dell’Ufficio Scolastico Provinciale – la cerimonia dedicata alla Giornata degli Internati Italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, nel corso della quale sono state consegnate ai familiari di tre cittadini della provincia le Medaglie d’Onore conferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’iniziativa ha rappresentato non soltanto un momento di riconoscimento istituzionale, ma anche un’occasione di approfondimento storico e di confronto tra generazioni sul valore della libertà, della dignità umana e della scelta compiuta da migliaia di militari italiani che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, rifiutarono di aderire al nazifascismo affrontando la deportazione, la prigionia e il lavoro forzato.

Nel corso della cerimonia, il Prefetto Giuseppe Montella ha consegnato le Medaglie d’Onore ai familiari di:

Rocco Del Paggio, nato a Macchiagodena il 17 marzo 1922. Prigioniero dall’8 settembre 1943 al 7 agosto 1945;

Gennaro Palermo, nato a Macchiagodena il 28 maggio 1920. Prigioniero dal l’11 settembre 1943 al 28 agosto 1945;

Igino Lombardi, nato a Vastogirardi il 7 dicembre 1912. Prigioniero dall’8 settembre 1943 al 3 agosto 1945.

Attraverso il ricordo delle loro vicende personali è stato reso omaggio a tutti gli Internati Militari Italiani che, pur sottoposti a privazioni e violenze, mantennero fede ai principi di libertà e democrazia.