Truffa pellet: paghi prima, ma non arriva. I Carabinieri incastrano il truffatore seriale

Truffe on line e truffe agli anziani: i Carabinieri di Campobasso e, in particolar modo in questo caso, della compagnia di Larino, hanno intrapreso un’azione decisa e costante per arginare e reprimere il fenomeno. Al centro di tutto vi è la denuncia della vittima che permette agli investigatori di attivare le indagini e spesso anche ad individuare il colpevole. I Carabinieri infatti invitano a tenere alta la guardia soprattutto nel periodo natalizio, quando gli acquisti in rete, per convenienza e praticità, sono ancor più frequenti e la circolazione di danaro raggiunge numeri davvero importanti. La crisi energetica ed economica spinge, inoltre, tante persone e a ricercare in rete offerte convenienti sul web. Tra le vittime di questi reati telematici raccontiamo la storia di un utente di internet che si pone alla ricerca di un paio di bancali di pellet e li trova ad un prezzo vantaggioso su un sito web. L’ordine, il pagamento e l’attesa che si trasforma in truffa: il fasullo venditore, infatti, intasca il danaro e non spedisce il materiale.



Scatta la denuncia, si avviano le indagini ed i Carabinieri della stazione di Guardialfiera risalgono al truffatore, un soggetto già noto alle forze dell’ordine per aver commesso numerose truffe e prontamente identificato dai militari della Stazione dei Carabinieri. Per lui scatta una denuncia a piede libero e l’avvio di un procedimento penale a suo carico. Stessa modalità a Rotello, laddove un utente del web, anch’egli in cerca di un’offerta per l’acquisto di gasolio, viene truffato di oltre quattromila euro. Anche qui la soluzione è la denuncia, la fiducia nello Stato e nelle Istituzioni: la vittima non si perde d’animo e si reca presso la locale Stazione dei Carabinieri per sporge denuncia. I militari avviano le

indagini ed identificano anche qui il malfattore, segnalandolo penalmente alla competente Procura della Repubblica.