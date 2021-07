Operazione ‘strade asfaltate’, è la volta di Belmonte del Sannio

Continua l’operazione ‘strade asfaltate’ portata avanti dalla Provincia di Isernia su diverse arterie di competenza, in particolare in alto Molise. Dopo Vastogirardi, Capracotta, Agnone, Pescopennataro ed altri centri, è stata la volta di Belmonte del Sannio. Su richiesta del primo cittadino, Anita Di Primio e del suo vice, Walter Paglione, Palazzo Berta ha infatti provveduto ad asfaltare diversi tratti del centro abitato. “Un sentito grazie per quanto fatto sentiiamo di rivolgerlo al presidente Alfredo Ricci e al responsabile dell’ufficio tecnico Lorenzo Di Iacovo, i quali si sono dimostrati sensibili alla problematica ormai divenuta annosa”, dichiarano congiuntamente Di Primio e Paglione.

