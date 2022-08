Turista morsa da un esemplare di lupo nel Vastese, scatta il monitoraggio dell’area

Una turista in vacanza nel Vastese è stata costretta a far ricorso alle cure mediche dopo essere stata morsa da un canide, presumibilmente un lupo.

«La turista di 37 anni, di Mantova, poco prima dell’aggressione tra le 6 e le 6.30 del mattino, a distanza, ha ripreso in video con il proprio cellulare l’animale: grazie anche a queste immagini, con la consulenza di esperti e tecnici, si cercherà di risalire alla sua identità, potrebbe trattarsi di un cane randagio, un ibrido o un lupo. La donna ha riportato numerose ferite da morso diffuse su tutto il corpo e concentrate agli arti inferiori. Queste sono state medicate al pronto soccorso del “San Pio”. La 37enne ha inoltre riferito che per evitare l’aggressione si è buttata in mare, ma l’animale l’avrebbe inseguita». Così il maggior giornale on line di Vasto, Chiaroquotidiano.

