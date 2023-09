Tutte le professioni si possono recensire, compresa quella più antica del mondo. Così, Escort Advisor ha portato nei giorni scorsi a Milano il quiz “Patata Bollente” condotto da Marco Della Noce, che per l’occasione ha lasciato le vesti del meccanico della Ferrari più famoso in Italia, per assumere quelle del contadino esperto in patate a bordo della sua Ape Car itinerante.

Il gioco di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, ha come obiettivo quello di sottolineare come le recensioni siano diventate ormai indispensabili sia per qualsiasi tipo di professionista per pubblicizzarsi, sia per i potenziali clienti in cerca di maggiori informazioni e affidabilità. Lo stesso succede nel sesso a pagamento: i giudizi sulle escort servono a confermare la veridicità e qualità dei servizi che offre o a evitare una potenziale truffa.

L’importanza delle recensioni nel sesso a pagamento è documentata dallo studio effettuato da Escort Advisor, che mostra come le recensioni rilasciate dagli utenti siano in continuo aumento sul portale. I dati dimostrano infatti che nel 2023 le recensioni ricevute sono cresciute nell’ultimo biennio. Rispetto al 2021, vediamo che nel mese di gennaio le recensioni sono aumentate quasi del +9%, nel mese di febbraio hanno subito un incremento di quasi il +6% e nel mese di marzo sono cresciute del +22%.

Recensire questo settore funziona perché le esperienze degli utenti riguardano solo la professionalità della lavoratrice e non l’aspetto personale e privato, proprio come succede per tutti gli altri impieghi – Spiega Mike Morra, Ceo di Escort Advisor – Nel 2023 bisogna considerare il sex work una professione a tutti gli effetti. È giusto quindi che anche le escort abbiano la stessa dignità degli altri professionisti e vengano valutate obiettivamente per la loro professionalità e per la qualità del servizio che offrono. Questo gioco serve proprio per fare capire che non c’è alcuna differenza: infatti in moltissimi non hanno individuato subito la risposta corretta.