Tutti pazzi per Passarè, l’amaro amato da vip e politici nato dall’idea di un agnonese

Gli ospiti del Twiga, il noto locale dei vip di Forte dei Marmi, in Versilia, berranno liquori Passarè. In particolare sambuca, pi greco, liquirizia e ratafià prodotti dall’imprenditore agnonese Massimo Iaciancio. Nelle ultime ore l’esclusivo beach club di Flavio Briatore ha acquistato uno stock di prodotti del brand molisano che continua l’ascesa in Italia.

Si tratta di liquori artigianali che esaltano gli estratti di piante presenti a cavallo di Molise e Abruzzo. Passarè nasce dalla geniale idea di Massimo Iaciancio, ex calciatore e imprenditore nel settore calzaturiero che ha inteso rimettersi in gioco con una originale linea di liquori la quale produce e confeziona anche limoncello e genziana.

In un recente passato ad apprezzarne i sapori l’ex ministro campano, Cirino Pomicino estimatore di ratafià. Così nell’arco di pochi anni i liquori Passarè stanno “invadendo” i banconi di bar e club esclusivi, ma soprattutto vengono graditi sulle tavole degli italiani che a fine pasto non rinunciano mai ad un buon digestivo. Passarè sulla scia di Angelo Molinari, il famoso imprenditore che nel 1945, a Civitavecchia, creò dal nulla la celeberrima Sambuca Extra a base di anice la cui ricetta è tutt’ora segreta? Presto per dirlo e il paragone appare alquanto ardito. Tuttavia le credenziali continuano a crescere e chissà che un giorno “se giri il mondo, Passarè è li”…