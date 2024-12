Tv, l’agnonese Paolo Scampamorte ad ‘Affari Tuoi’ conquista i telespettatori di Rai 1

Non ha ancora avuto modo di entrare nel vivo del gioco, eppure Paolo Scampamorte, l’agnonese concorrente di Affari Tuoi, il game show dell’access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, è già diventato un personaggio amato dal pubblico. Ex capitano dell’Olympia Agnonese e difensore del Campobasso, classe ’88, oggi assicuratore, Paolo ha conquistato i telespettatori nel giorno del suo esordio con un’improvvisata performance di ballo, su invito dello stesso conduttore partenopeo, che non ha perso occasione per valorizzare la sua spontaneità. Il suo cognome, Scampamorte, sta intanto suscitando ilarità tra i concorrenti e il pubblico in studio, spesso storpiato ironicamente in Scacciamorte.

Un nome che sembra quasi portatore di un augurio ben preciso: scacciare la sfortuna e portare a casa un ricco bottino. Oltre al lato sportivo, Paolo è noto nella sua città per il carattere solare e alla mano che sta conquistando anche il pubblico televisivo. La curiosità intorno alla sua partecipazione cresce anche per il suo legame con l’Alto Molise, una terra spesso poco rappresentata in contesti nazionali ma che con personaggi come Paolo riesce a emergere con simpatia e genuinità. Non resta che augurare a “Paolino” di mantenere alto l’onore del Molise e, perché no, di regalare qualche altro momento di divertimento e leggerezza ai telespettatori. Forza Paolo, che il pacco giusto sia con te!