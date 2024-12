Malattie genetiche rare, volontari Telethon in piazza a Poggio Sannita

Il gruppo volontari Telethon di Poggio Sannita aderisce alla campagna di Natale 2024 di Fondazione Telethon la raccolta fondi per finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare. Oggi e domenica tornano i “Cuori di cioccolato” per sostenere la ricerca di Fondazione Telethon. Uno degli slogan dell’evento è “Sostienici con il Cuore”. A Poggio Sannita in piazza XVII Aprile, nel corso del week end sarà allestito il consueto banchetto, aperto dalle 10 alle 20.

«La Maratona compie quest’anno trentacinque anni. È un appuntamento importante, perché in tutti questi anni siamo riusciti, con il prezioso aiuto di tutti voi, a compiere una piccola rivoluzione culturale: abbiamo portato nelle case degli italiani l’eccellenza della ricerca scientifica e la necessità di finanziarla. – commenta Luca di Montezemolo, presidente di Fondazione Telethon – Il nostro impegno non si è mai fermato, e oggi siamo diventati la prima charity al mondo ad avere la responsabilità della produzione e della distribuzione di un farmaco. Una sfida immensa, che si affianca alle tante che abbiamo colto e che abbiamo davanti a noi. Ci sono infatti ancora tantissime malattie genetiche rare che non hanno un nome e nemmeno una cura. Fondazione FONDAZIONE TELETHON esiste per questo e con i volontari, i nostri scienziati, le nostre persone e il cuore e la solidarietà degli italiani, lotteremo centimetro dopo centimetro per non lasciare indietro nessuno».

In tutta Italia, anche in Alto Molise, sarà possibile trovare oltre duemila punti di raccolta con circa cinquemila volontari di Fondazione Telethon. Tra di essi, appunto, un nutrito gruppo di volontari di Poggio Sannita, che grazie al loro rinnovato impegno, allestiscono il tradizionale banchetto, presente in paese ormai dal 2008. «Da un paio d’anni le vendite dei prodotti griffati Telethon si sono allargate anche ai paesi limitrofi ed il punto di raccolta fondi alto molisano, grazie alla sensibilità dei cittadini, si è sempre segnalato fra i più generosi in regione. – spiega Tonino Palomba, il veterano e coordinatore dei volontari poggesi – Quest’anno i volontari si stanno già a qualche giorno impegnando con disponibilità ed entusiasmo per la buona riuscita dell’evento, con l’auspicio che tutti contribuiscano, secondo le proprie possibilità, a sostenere Telethon e la ricerca».