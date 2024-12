Gospel Christmas Night: uno straordinario sold out al Teatro Italo Argentino di Agnone

Il successo è già scritto per la Gospel Christmas Night, in programma lunedì 23 dicembre alle ore 21 sul palco del Teatro Italo Argentino di Agnone. Lo spettacolo, già sold out, vedrà protagonista il Simply Singers Choir, diretto dal M° Silvia Romano e accompagnato dai maestri Antonello Rapuano al piano, Alfonso Camarota al basso e Domenico De Marco alla batteria.

Una serata magica, che porterà sul palco i grandi classici gospel e i brani più amati di artisti del calibro di Stan Walker, Anita Wilson, Aretha Franklin, Tina Turner e altri. Le vibranti melodie di questa notte speciale saranno il caloroso augurio di Natale del Teatro Italo Argentino al suo affezionato pubblico.

Questo straordinario risultato è frutto della qualità della programmazione dell’associazione Amici dell’Italo Argentino, guidata dal presidente Carmine Carosella, che con passione e dedizione continua a offrire eventi di altissimo livello capaci di entusiasmare e coinvolgere il territorio.

Prosegue intanto la programmazione cinematografica natalizia, dedicata a giovani e famiglie, con il nuovo film Disney “Oceania 2”, già campione di incassi in tutta Italia. Le proiezioni si terranno sabato 21 e domenica 22 dicembre, con doppio spettacolo alle ore 16 e alle 18, e il 25 dicembre con unico spettacolo alle ore 18.