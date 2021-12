Ubriaco al volante, aggredisce i Carabinieri: denunciato un marocchino

Un 35enne marocchino residente da anni a Francavilla al Mare è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare e dal Nucleo Operativo e Radiomobile Carabinieri di Chieti per guida in stato di ebrezza alcolica e resistenza a pubblico Ufficiale. Gli eventi risalgono alla notte 16 dicembre scorso. In particolare la pattuglia dei Carabinieri di Francavilla al Mare, nel predisposto servizio di controllo del territorio, aveva modo di intercettare, sulla SS16, un autocarro che effettuava manovre pericolose. Per tale motivo i Militari procedevano al controllo del citato mezzo, il cui conducente appariva in evidente stato di ebrezza alcolica. Nella circostanza veniva richiesto l’ausilio al personale del N.O.R. Carabinieri di Chieti per sottoporre il cittadino marocchino agli accertamenti tramite apparato “ALCOL-TEST”. Quest’ultimo, dopo essersi rifiutato di sottoporsi a detti accertamenti, nel tentativo di evitare il sequestro del proprio mezzo, tentava di aggredire i Militari operanti i quali, rendevano inerme il soggetto esagitato, utilizzando i dispositivi di sicurezza e difesa personale in dotazione. Per tali motivi il giovane dovrà rispondere dei reati di guida in stato di ebrezza alcolica e resistenza a Pubblico Ufficiale.

