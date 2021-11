Appartati a consumare droghe, segnalati due giovani assuntori

I militari della stazione Carabinieri di Frosolone, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno segnalato alla Prefettura di Isernia due giovani sorpresi in orario notturno, appartati in una località periferica, nell’atto di consumare sostanze stupefacenti. I due si sono dichiarati consumatori e per tale ragione nei loro confronti l’Autorità competente emetterà le relative sanzioni amministrative.

