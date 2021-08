Ubriaco alla guida colpisce agente con lo specchietto, un denunciato nel Chietino

I militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M di Atessa hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni di un uomo di 58 anni, residente a Lanciano.

I fatti sono accaduti lungo la S.p 119, quando la pattuglia era impegnata tra i Comuni di Paglieta e Torino di Sangro nella gestione dell’intenso traffico che si era creato sulla strada provinciale in seguito alla chiusura del tratto autostradale dell’A14 interessato da uno dei tanti incendi che stavano devastando la costa e l’interno.

Una lunga colonna di veicoli, con centinaia di persone che pazientemente cercavano di tornare a casa passando per strade alternative, dalla quale all’improvviso usciva un Fiat Fiorino che, nonostante dal senso opposto di marcia provenissero altri veicoli, sorpassava decine di veicoli in coda tra cui due autobus. La manovra non sfuggiva ai militari impegnati nel gestire il traffico e nel fornire agli automobilisti le informazioni sui percorsi alternativi, che pertanto davano “ l’alt ” al conducente. L’uomo che in un primo momento accennava a fermarsi, in modo repentino, ripartiva velocemente, incurante che sulla traiettoria vi fossero i due carabinieri a cui non restava altro che spostarsi velocemente per non essere investiti. Nonostante ciò, uno dei due militari veniva violentemente colpito ad una mano dallo specchietto retrovisore del veicolo ma fortunatamente non riportava conseguenze serie.

Immediatamente inseguito, solo dopo ripetuti inviti l’uomo si convinceva che era opportuno fermarsi. La persona che dichiarava che “andava di fretta”, era in evidente stato di ebrezza che seppur non altissimo era ampiamente superiore al minimo di legge di 0,5 g/l. Oltre la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, patente ritirata per la successiva sospensione fino sei mesi e sanzione amministrativa da euro 543 a euro 2170.