Ubriaco si incastra in un vicolo e non riesce ad uscire dall’auto, denunciato operaio del Chietino

I carabinieri della stazione di Torino di Sangro hanno denunciato in stato di libertà alla procura di Vasto un operaio 58enne della zona per guida in stato di ebbrezza. Ieri mattina, ben presto, i carabinieri sono intervenuti nel centro storico per la segnalazione di una Ford Focus che era rimasta incastrata in uno degli stretti vicoli ed il conducente non era più riuscito ad uscirne. Giunti sul posto hanno subito riscontrato che l’uomo era in evidente stato di ebbrezza e lo hanno sottoposto all’accertamento del tasso alcolemico a mezzo etilometro, riscontrando un tasso di quattro volte il limite massimo di 0.50 g/l. La patente gli è stata ritirata e l’auto sequestrata ai fini della confisca.

